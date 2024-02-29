Berrak Tüzünataç aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtladı

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, Bebek'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir süredir ortalarda görülmeyen ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Ayaküstü muhabirlerle konuşan Tüzünataç, aşk hayatıyla ilgili soruları da yanıtladı. "Ben yıllarca aşk üstüne aşk yaşadım" diyen oyuncu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Berrak Tüzünataç, önceki gün Bebek'de görüntülendi. Gazetecileri görünce durarak sorularına yanıt veren ünlü isim, "Her şey yolunda, havalar güzel, cemre düşmüş. Elimizden geldiğince çok tatil yapacağız yazın" şeklinde konuştu.

"Ben plan yapmıyorum bir de, spontaneyim ben" diyen 39 yaşındaki güzel oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

İş de olma ihtimali var ona göre ayarlıyorum ya. Özge'nin (Özpirinçci) çocuğuyla beraber tatil yaparız. Mercan ile beraber güzel fotoğraflar çektiririz. Bence fotoğraflar önemli. Yeğenimi çok seviyorum ya.

"O BİR DANS DEĞİL, ANLIK HAVAYA GİRDİM"

Özge Özpirinçci, geçtiğimiz haftalarda dizi için estetik yaptırdığını açıklamıştı. "Siz de dizi için yaptırır mısınız?" diye sorulunca Tüzünataç, "Dizi için benim olmadı hiç. Kendi zevkim için yaptırırım eğer olursa. Durduk yerde başıma niye iş açıyorsunuz! Utanıyorum böyle başka mevzular ile ilgili konuşmaya. En temel sorun birbirimizin kendimizi iyi hissettiği mevzularla ilgili toplum olarak hemfikir olmamız gerektiği. Herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle yapsın. Bu da bizim toplumsal konumuz olmasın" dedi.

Sosyal medyada gündem olan dans videosundan bahseden ünlü isim, "O videonun çoğu poz. Siz dans mı görmediniz? Hazar'ın (Ergüçlü) dansıyla kıyaslandı. O bir dans değil. Saç savurmalı bir şey o. Anlık havaya girdim. Özellikle de yorumları okumadım. Üste çıkan yorumlara bakıyorum bazen. Eğleniyorum" ifadelerini kullandı.

"BANA AŞK SORUYORSUNUZ, AKLINIZDA BİRİSİ VAR MI?"

Aşk hayatı hakkında soruları yanıtlayan oyuncu, "Ben yıllarca aşk üstüne aşk yaşadım. O beni olumsuz etkiledi bence. Enerjimi çaldığını fark ettim. Bir süredir böyle bir karar verdim kendi adıma. Hepimiz değişiyoruz sürekli ama şu an keyfim yerinde. Benim hayatımda enerjimi fazla akıttığım bir alan aşk. Kendime akıtmam lazım bu enerjiyi" dedi ve ekledi:

İlk görüşte aşk bence biraz çocukça bir yaklaşım. Olgunlaştıkça seçimler değişiyor. Bana sık sık aşk soruyorsunuz, sizin aklınızda birisi mi var?