Berrak Tüzünataç kalça dansı ile sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medyada paylaştığı kalça dansıyla gündeme geldi.

Berrak Tüzünataç, sosyal medyada yaptığı dans paylaşımıyla gündeme geldi.

Siyah ışıltılı dantel tulumuyla dans eden ve kalça şovu yapan Tüzünataç'a binlerce yorum yağdı.

Tüzünataç, "Poponun büyümeye ihtiyacı var" diye yazan bir takipçisine sert çıktı.

Oyuncu, "Bana yetiyor kral, sen kendininkini büyüt" cevabıyla tepki gösterdi.