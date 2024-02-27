Beyaz Show yeniden dönüyor: Tarihle ilgili açıklama yapıldı

Merakla beklenen Beyaz Show'un Nisan ayında tekrar ekranlara döneceği ile ilglii iddialara cevap geldi.

Bir dönem cuma gecelerinin vazgeçilmez programı olan Beyaz Show'un geri döneceğine dair haberler sosyal medyada gündem olmuştu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz aylarda Beyaz Show programının yeniden başlayacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

AÇIKLAMA GELDİ

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, merakla beklenen Beyaz Show'un Nisan ayında yeniden başlayacağı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Beyazıt Öztürk, iddiaların doğru olmadığını yanlış anlaşıldığını söyledi.

Konuyla ilgili X hesabından paylaşım yapan Işık, "Az önce Beyazıt Öztürk'le konuştum, 'Nisan ayında yardım dernekleri için bir turneye çıkıyorum. Soru üzerine bunu söyledim. Sanırım yanlış anlaşıldı. Beyaz Show'un nisan ayında başlayacağı doğru değil. Bununla ilgili henüz net bir tarih yok' dedi.