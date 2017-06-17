Beyaz'ın yeni imajı şaşırttı

Beyazıt Öztürk, marka yüzü olduğu Vodafone GSM şirketinin yeni reklam kampanyası için Zekeriyaköy, Gümüşdere ve Göktürk’te kamera karşısına geçti. Zekeriyaköy’de ormanda kaybolan şovmen, Robinson Crusoe’yi andıran imajıyla dikkat çekti. Saçı sakalı birbirine karışan Öztürk, zorlu doğa şartlarına meydan okudu.

Çayını demleyip, yemeğini pişiren şovmen, salla gölete de açıldı. Kürek çektiği anlarda Öztürk ve çekim ekibi için her türlü emniyet önlemi alındı. Yetkililerin her iki taraftan da halatla bağladığı saldaki çekimleri tamamlayan şovmenin, motosiklete bindiği sahnelerde ise dublör kullandığı öğrenildi.