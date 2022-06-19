Beyazıt Öztürk İstanbul'u terk etti: Yeni işi bakın neymiş?

Geçtiğimiz yıl O Ses Türkiye'de jüri olan Beyazıt Öztürk İstanbul'u terk edip yeni bir iş kurdu.

Beyazıt Öztürk, önceki gün İzmir Alaçatı’da bisiklet sürerken görüntülendi. İşlerin azalmasından dolayı artık İstanbul’a çok az gelip gittiğini söyleyen Öztürk, “Annemle birlikte daha çok burada kalıyorum, ona da iyi oluyor. Bol bol spor yaparak, vakit geçiyorum. İstanbul’da rahat yapamıyorsun, burada daha güzel keyifli oluyor” dedi.

Kilo verdiğini dile getiren ünlü şovmen, yeni bir proje ile ekrana dönüp dönmeyeceği konusunda ise haber beklediğini aktardı. O Ses Türkiye ile ilgili konuşurken yeni işini de anlatan Beyaz şunları söyledi:

“O Ses Türkiye yarışması vardı. Bu sene olacak mı, olmayacak mı belli değil. Onlara Acun (Ilıcalı) bakıyor, onun da haberi gelir. Onun dışında eylül ayında (reklam yüzü olduğu teknoloji firması ile) bütün malzemelerin ve fabrika atıklarından Eskişehir’de bir heykel atölyesi kurduk. Yaklaşık 1.5 senedir orada heykel yapıyoruz. Televizyon atıkları, kablolar...

Fabrikadan çıkan atıklar ile 15 tane büyük boyutlarda heykel yaptık. Konsepti Kadın Voleybol Milli Takımı. Firma takıma sponsor olduğu için onların figürleri üzerine yaptık heykelleri, enteresan bir şey oldu. Benim de esas meslek okuldan, pandemi döneminde aklımıza geldi 'Yapalım mı?' dedik, şirket de 'Hadi yapalım' dedi. Sağ olsun hocalardan 1-2 arkadaşım destek attı. Eylül ayında Zorlu'da bir sergi düşünüyoruz.”