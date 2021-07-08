Britney Spears verdiği çırılçıplak poz ile yeniden gündemde

Vasilik davasında yaptığı açıklamalar ve ardından gelen emeklilik kararıyla şu sıralar sık sık gündeme gelen Britney Spears bu sefer de verdiği poz ile konuşuldu.

Geçen hafta bikinili paylaşımlarıyla dikkat çeken Britney Spears, bu defa da çıplak fotoğrafıyla gündemde. Spears, sadece sırtının göründüğü fotoğrafını bale ayakkabıları emojisiyle paylaştı. Vasilik davası, mahkemede yaptığı açıklamalar ve son olarak emeklilik kararıyla gündeme gelen şarkıcı, annesinin desteğini aldığı bir dönemde yaptığı paylaşımlarla bazı hayranlarının da eleştirilerine maruz kalıyor.