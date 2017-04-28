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  1. 28 Nisan 2017 12:55

Bu görüntü 100 bin takipçi kaybettirdi

'Keepin Up The Kardashians'ın yıldızı Kim Kardashian photoshopsuz görüntüsünün yayınlanmasının ardından kaybettiği 100 bin takipçiyi geri kazanmak için Meksika tatilinden seksi bir poz paylaştı.

Bu görüntü 100 bin takipçi kaybettirdi
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Kim Kardashian’ı takipçileri photoshopsuz bikinili fotoğraflarından sonra protesto etti. Yaklaşık yüz bin takipçi kaybeden 36 yaşındaki yıldız bu duruma üzülmüş olacak ki, bu sabah seksi bir fotoğraf yayınlanarak takipçilerine seslendi.

 
Kanye West’ten 2 çocuğu olan Kardashian, uzun zamandır sosyal medyadan seksi paylaşımlar yapmıyor. Hatta ‘popo selfie’leriyle ünlü olan 36 yaşındaki reality şov yıldızı tahtını kız kardeşi Kylie Jenner’a bırakmış durumda… Ancak son zamanlarda kaybetti takipçileri için üzülmüş olacak ki Meksika tatilinden seksi bir pozu Instagram hesabından paylaştı.

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