Çağatay Ulusoy'un yeni dizisinde kriz

Çağatay Ulusoy'un merakla beklenen yeni dizisi Süslü Korkuluk'ta yine kriz çıktı. İkinci isim de dizi başlamadan ayrıldı.

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Süslü Korkuluk dizisinde krizler bitmiyor. OGM Pictures imzalı dizinin önce Tv8’de tanıtımı yayınlanmış, ardından kanal yönetimiyle yaşanan gerginlik sonrası anlaşma sonlanmıştı.

Süslü Korkuluk Netflix’e satılınca da anlaşması sadece televizyon projesini kapsayan kadın başrol oyuncusu Alina Boz diziden ayrılmıştı. Boz’un ardından son yılların dikkat çeken yıldızlarından Esra Bilgiç’le prensipte anlaşıldı.

ESRA BİLGİÇ DE AYRILDI

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; dizi, hafta başı Kırklareli’nde sete çıktı. Cem Karcı’nın yönettiği projenin flashback sahnelerinin çekimleri başladı. Bu arada projede yeni bir kriz daha çıktı. Projenin Esvet’i Esra Bilgiç yapım şirketiyle sözleşme şartları konusunda anlaşamadı. Süslü Korkuluk’un yeni kadın başrol oyuncusu merak konusu oldu.