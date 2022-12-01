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Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü: O isim diziden ayrılıyor

Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü: O isim diziden ayrılıyor
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Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisinde peş peşe ayrılıklar gelmeye devam ediyor.

OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisi 3. sezonuyla da ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Nur Sürer, Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tamer Levent'in yer aldığı Camdaki Kız dizisinden peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı.

Camdaki Kız dizisinin 3. sezonunda ana kadroda yer alan Hande Ataizi projeye veda ediyor. Rolü gereği bebek bekleyen Ataizi'nin projeden 61. bölümde ayrılması planlanıyor. Ataizi'nin ardından Laçin Ceylan'ın da kadrodan ayrılacağı öğrenildi.

ALP KARAKTERİNİN DE HİKAYESİ BİTİYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Hande Ataizi'nin hayat verdiği Cana'nın eşi Alp rolünü oynayan Tolga Çıklaçiftçi'nin de hikayesi bitiyor. Çıklaçiftçi de 62. bölümde diziden ayrılacak.

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