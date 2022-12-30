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Camdaki Kız'a veda eden Nur Sürer'in yeni adresi belli oldu

Camdaki Kız'a veda eden Nur Sürer'in yeni adresi belli oldu
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Camdaki Kız dizisine veda eden usta oyuncu Nur Sürer'in iki dizide rol alacağı öğrenildi.

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'da en ilgi çeken karakterlerden birini canlandıran Nur Sürer, Feride'nin ölmesiyle diziye veda etti.

Son olarak Sürer'in yeni projelelerine dair ayrıntılar da netleşti.

İKİ DİZİDE OYNAYACAK
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sürer, 'Aile' dizisiyle anlaştı. Nur Sürer, 'Aile'de güçlü bir kadın olan 'Hülya' karakterine hayat verecek. Sürer, Ay Yapım imzalı dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Emel Göksu ve Canan Ergüder gibi isimlerle kamera karşısına geçecek. 

Öte yandan Sürer, Berkun Oya’nın 'Çocuk' adlı dizisinde de konuk oyuncu olacak.

Etiketler camdaki kız nur sürer feride aile dizisi çocuk dizisi
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