Canlı yayında Burcu Esmersoy'a sert sözler

Kısa süre içerisinde yeni bir şarkı çıkarma hazırlığı içerisinde bulunan Banu Alkan, 2. Sayfa programının konuğu oldu. Canlı yayında kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Alkan, sunuculuğunu Burcu Esmersoy’un yaptığı ve Bülent Ersoy ile Safiye Soyman’ın da içinde bulunduğu projesiyle ilgili olarak şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Hindistan’da bulunduğu süre zarfında hastalıklarla boğuştuğunu ve zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Alkan, kendisine Burcu Esmersoy ile yaşadığı polemik hatırlatılınca açtı ağzını yumdu gözünü. Esmersoy’un ilk başlarda kendisinde iyi bir kız izlenimi bıraktığını söyleyen Banu Alkan sonrasında genç kadının tavırlarının değiştiğini ve kendisine üstünlük taslamak istediğini söyledi.

İşte Banu Alkan’ın Burcu Esmersoy’la ilgili açıklamaları:

“Herkes haddini bilecek, bizim gibi isimlerle bir arada olsun, yıldızın orada parladı. Üstün olmak otorite olmak istiyordu. Bana üstünlük tasladı ve ben de ona ‘Sen kimsin’ dedim. Burcu Esmersoy bana “Seni sosyal medyadan takip etmem” dedi. Ardından Türkiye’ye döndükten sonra konuk olduğu bir kanalda absürt şeyler söyledi. Sen kimsin, Banu Alkan kim! Herkes haddini bilecek”