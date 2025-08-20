Canlı yayında mide bulandıran ifadeler! Ünlü oyuncu isyan etti!

  1. Anasayfa
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Magazin adlı programın sunucusu Sinem Yıldız'ın canlı yayında Harika Avcı ile Cihan Ünal'ın yıllar önce birlikte rol aldıkları bir filmdeki sahneleri için kullandığı ifadeler mide bulandırırken, Harika Avcı da Sinem Yıldız'a çok sert bir tepki gösterdi.

Türkiye'de 80'li yılların en güzel kadın oyuncularından biri olan ve bir süredir sağlık sorunlarını geride bırakan Harika Avcı'nın Yeşilçam'a damgasını vurmuş yapımlarla hatırlanırken, Beyaz TV'de canlı olarak yayınlanan Beyaz Magazin adlı programın dünkü canlı yayınında yaşananlar mide bulandırdı.

Beyaz Magazin'in sunucularından Sinem Yıldız, Harika Avcı ile Cihan Ünal'ın başrollerini paylaştığı bir filmdeki sahnelerle ilgili olarak "Çok hoş bir sahneydi. Cihan Ünal da nasıl götürüyor Harika Avcı'yı görüyor musun?" ifadelerini kullandı.

İzleyiciyi şoke eden bu ifadelerin ardından ünlü sanatçı Harika Avcı da sessizliğini bozup, Sinem Yıldız'a çok sert bir yanıt verdi.

Harika Avcı "Siz gerçekten bu cümleleri kurarken hiç utanmıyor musunuz? Televizyondaki bir hanıma bu ağız yakışıyor mu sizce? Üstelik iyi niyet maskesiyle konuşuyorsunuz, ama diliniz en pespaye sokak ağzı. Evden çıkıyorum merak etmeyin. Görüntü vermiyorsam sebebi sizsiniz. İşi Magazin çöplüğüne çevirmiş tipler. Ben size o manşetleri attıracak mıyım sanıyorsunuz? Bu sefer kibarca uyarıyorum. Uğraşmayın.  Aksi halde sizinle ilgili de karar aldırmak zorunda kalacağım. Dilekçemi evden almıyorlar canım... Sıkıntı yok. Çıkar, bizzat veririm."

