Cem Yılmaz'dan ''satılık villa'' açıklaması: Gülmedim komik değil

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, İstanbul Levent'teki lüks villasını 100 milyon liraya satışa çıkardığı iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından evinin çevresinde drone ile çekim yapıldığını belirten Yılmaz, ''Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne? O kısmı enteresan. Gülmedim komik değil'' dedi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, iddiaya göre Levent'teki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardı. Yılmaz'ın emlakçısından konunun gizli kalmasını istediği öne sürüldü.

10 Haber'den Müge Dağıstanlı, "Şubat gösterisinin biletleri yedi dakika içinde tükenen Cem Yılmaz'a yoğun ilgi zammı da beraberinde getirdi. VIP biletleri 4400 liradan 7500 liraya yükseldi. Bu arada Yılmaz'ın, Levent'teki villasını 100 milyon liraya satışa çıkardığını öğrendik." ifadelerini kullandı.

CEM YILMAZ'DAN TEPKİ: "GÜLMEDİM KOMİK DEĞİL"

"Evini satıyor" iddialarına sinirlenen Yılmaz sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başarılı komedyen "Bugün tuhaf bir şekilde curcuna yapılan fotoğraf, drone cekimi vs ile haber yapılan "evini satıyor" haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü ! Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba ? Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne? O kısmı enteresan… Gülmedim komik değil." diyerek haberlerin asılsız olduğunu vurguladı.