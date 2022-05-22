Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'den 'Erşan Kuneri' uyarısı

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, Netflix'te yayınlanan 'Erşan Kuneri' dizisi için 18 yaş altı uyarısında bulundu.

Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisinin yeni sezonunu çekmeye hazırlanan Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlu Kemal Yılmaz, diziye ilişkin tavsiyelerini paylaştı.

Dizideki bazı sahnelerden dolayı 18 yaşından küçüklerin izlememesi gerektiğini söyleyen Kemal Yılmaz, "Küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir bilinçaltında" dedi.

İngilizce izlenmesini tavsiye eden Yılmaz, "İngilizce izledim ve bir problem görmedim" ifadelerini kullandı.