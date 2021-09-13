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Çok Güzel Hareketler Bunlar’da deprem! 19 oyuncu birden ayrıldı

Çok Güzel Hareketler Bunlar’da deprem! 19 oyuncu birden ayrıldı

Kanal D’de 3 sezondur ekrana gelen Çok Güzel Hareketler 2’de 19 oyuncu birden ayrıldı. Program ekibi 39 kişiden 20 kişiye düştü.

Yılmaz Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, BKM imzalı Çok Güzel Hareketler 2’de üst üste ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. 3. sezonuna başlayacak olan komedi programından 19 oyuncu birden ayrıldı.

Medya Radar’ın haberine göre, Kanal D’nin 2019’dan bu yana ekranda olan komedi programında, 19 oyuncunun ayrılmasıyla beraber ekip 39 kişiden 20 kişiye düştü. Ekipteki alt yapı kavramı kalktı ve herkes A takıma yerleşti.

13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan 89. bölümüyle sezon finali yapan BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler 2’de ilk ayrılık haberi Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay’dan gelmişti. Ardından Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan, Didem Ruhi ve Edanur Hancı da sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını duyurdu.

Son olarak projede 3 sezondur aktif bir şekilde rol alan Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir de programa veda etti. Kanser tedavisi gören ve sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanan oyuncu Arif Güloğlu’nun ve askerliğini tamamlayan oyuncu Hilmi Deler’in yakın bir tarihte ekibe geri katılmaları bekleniyor.

Etiketler Çok Güzel Hareketler Bunlar ayrılık oyuncu yılmaz erdoğan
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