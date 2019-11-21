Çukur'da yeni fragman yayınlandı! Yamaç'ın sırrı ortaya mı çıkıyor ?

Çukur 3. sezon 10. yeni bölüm fragmanında, Azer ile dövüşen Yamaç yaralı halde yerde yatıyor. Yamaç'ı ise Şenol kurtarıyor. Diğer yandan ise Yamaç'ı öpen Efsun'un 'Sen başıma gelen en acayip şeysin' sözleri dikkat çekiyor. Vartolu ise cezaevinde İdris'in katilini bulmaya çalışırken bilmediği bir gerçekle karşılaşıyor.

Şenol’un Yamaç’ı yaralı halde bulduğu tanıtımda Aliço, İdris Koçovalı’yı görmek için Koçovalıların evine geliyor. Vartolu Sadettin babasının katiline ulaşmaya çalışırken, Akın’ın Efsun’a “Çukur’u hala istiyor musun?” sorusu dikkat çekiyor. Efsun’un kendinde olmayan Yamaç’a yaklaştığı anlarda ise heyecan yükseliyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 9. bölümünde Nehir’in sürpriz hamlesiyle neye uğradığını şaşıran Yamaç, hiç tepki vermeyerek onu hayal kırıklığına uğrattı. Azer, annesi Fadik’i almak için Koçovalıların evine geldi; Yamaç ise emaneti vererek Azer’i yolcu etti. İntikam ateşiyle yanan Celasun, Yücel’e ulaşmak için adım adım Yamaç’ı takip etti. Yücel’in perişan halini gören Celasun, büyük bir çıkmaza girdi ve Yücel’e bir şey yapmadan yanından ayrıldı. Vartolu, cezaevi müdürünü Ziya’nın adamlarından korumak ve Ziya’ya ulaşmak için Celasun ve Meke’nin yardımını aldı.

Geri dönüşü olmayan bir yola giren Akın, Timsah’ı harekete geçirmek isterken, annesiyle yaşadığı hesaplaşma merak uyandırdı. Yücel’in yaşadığını öğrenen Akın hastaneye gittiğinde Yücel’in kaçtığını anladı. Cumali’yle ilgili duyduklarından sonra harekete geçen Damla, Cumali’nin romantik doğum günü sürpriziyle şoke oldu. Cezaevi müdürüne tuzak kuran Ziya, Vartolu’yu karşısında buldu. Vartolu’dan kaçmayı başaran Ziya, İdris Koçovalı’yı kendisinin öldürmediğini söyleyerek Vartolu’yu şaşırttı. Final sahnesinde Azer ve Yamaç’ın teke tek hesaplaşması ise nefesleri kesti. İkilinin kavgası ekran başındakileri soluksuz bıraktı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.