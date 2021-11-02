Damla Can ile Tolga Mendi aşkı tam gaz devam ediyor

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Damla Can ile oyuncu sevgilisi Tolga Mendi'nin romantik anları objektiflere yansıdı.

Survivor yarışması ile şöhreti yakalayan Damla Can, yeni aşka yelken açtı. İstanbul'da bir AVM'de oyuncu Tolga Mendi ile görüntülenen Damla Can'ın sevgilisinin başına omzunu yasladığı görüldü. Görüntülendiklerini fark etmeyen ikilinin romantik anları ve el ele oluşu dikkat çekti.

TOLGA MENDİ KİMDİR?

Tolga Mendi, 23 Mart 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır.

2 dönem oyunculuk eğitimi alan Tolga Mendi, Show TV'de Acı Aşk ve Fox TV'de Rüzgarın Kalbi dizisinde yer almıştır. Yeni Gelin adlı dizide canlandırdığı Hazar karakteriyle hayran kitlesini genişletti.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayarak özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer aldı. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topladı. 27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele ederken, gönüllüler takımına transfer olan kafile arasında yer aldı. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.