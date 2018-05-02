Defne Samyeli Cem Yılmaz'da sabaha kadar kaldı

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları konuşulan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın, ünlü komedyenin Levent'teki evinde sabahladığı iddia edildi. Ofisine gitmek için evden çıktığında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, "Arkadaşlarım arada bir arabalarını bırakırlar o markanın servisi var. Ozan da yarın bırakacak" dedi.

Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' progmanının haberine göre; geçtiğimiz günlerde aşkyaşadıkları konuşulan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, ünlü komedye'nin Levent'teki evinde sabahladı.

CEM, DEFNE'Yİ MİSAFİR ETTİ

Akşam saatlerinde Cem Yılmaz'ın misafiri olarak eve gelen Defne Samyeli, gazetecilerin kendisini fark etmemesi ve görüntü almaması için ilginç yollara başvurdu.

GECE YARISI YEMEK SİPARİŞİ VERDİLER

Bir süre birlikte vakit geçiren ikiliye, sonrasında Ozan Güven ve bir bayan arkadaşı eşlik etti. Gece yarısına yakın dışarıdan yemek siparişi veren Cem Yılmaz, yemek sonrası Ozan Güven ve kadın arkadaşını yolcu etti.

DEFNE'NİN ARACINI İÇERİ ALDIRDI

Gazetecilerin kendilerini fark etmemesi için Defne Samyeli'nin Mercedes marka aracını garaja alan Yılmaz, özel plakalı kendi cipini ise sokağa park etti.

SABAHA KADAR BERABER KALDILAR

Sabaha karşı birkaç defa gizlice kapıdan dışarıyı izleyen ve gazetecilerin varlığını kontrol eden komedyen, işini şansa bırakmayarak Defne Samyeli'yi evinde misafir etti.

CEM YILMAZ: ARABANIN SERVİSİ VAR

Ofisine gitmek için evden çıktığında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz: "Arkadaşlarım arada bir arabalarını bırakırlar o markanın servisi var. Ozan da yarın bırakacak" dedi.