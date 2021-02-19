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  3. 19 Şubat 2021 12:36

Demet Akalın ile Alişan'dan ''et alamayanlara'' büyük hizmet (!):

Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu programda et yerine geçen sebzelerin haberleştirilmesi sosyal medyada gündem oldu. 

Demet Akalın ile Alişan'dan ''et alamayanlara'' büyük hizmet (!):
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Star TV'de Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu programda verilen yemek tarifi sosyal medya kullancılarının tepkisini çekti. 

Et yerine geçen sebzeler neler? başlığıyla verilen habere sosyal medyada tepki yağdı.

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