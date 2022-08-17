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Demet Evgar doğum için hastaneye yattı

Demet Evgar doğum için hastaneye yattı

Geçen mart ayında nikah masasına oturan Ünlü oyuncu Demet Evgar doğum için hastaneye yattı.

Geçen mart ayında nikah masasına oturan Demet Evgar, bugün doğum için hastaneye yattı.

Tv100’den Barış Agil’in haberine göre Evgar, bebeğini Taksim Acıbadem Hastanesi’nde dünyaya getirecek. 42 yaşındaki Evgar’ın normal doğum yapmak istediği biliniyor.

Geçen mart ayında işletmeci Levent Babataş’la evlenen ünlü oyuncu doğacak kızına Mavi adını vereceğini açıklamıştı.

Demet Evgar bir süredir şaman geleneklerine uygun yaptığu doğum ritüelleriyle adından söz ettiriyordu.

TV100

Etiketler Demet Evgar hastane doğum
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