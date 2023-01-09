Dilan Çıtak'ın şarkısını Hadise kaptı ortalık karıştı

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, şarkıyı Hadise'yi kaptırınca Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İbrahim Tatlıses'in kızı ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, şubat ayında çıkaracağı şarkıyı meslektaşı Hadise'yi kaptırınca sosyal medya hesabından aracı kişiyi yerden yere vurdu. Dilan Çıtak paylaşımının sonunda Hadise'yi övmeyi ihmal etmedi.

Çıtak, 20 bin TL yüzünden beğendiği eseri Hadise'ye kaptırınca aracı kişiye tepki gösterirken Hadise'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Dilan Çıtak Tatlıses, "Şubat ayında çıkarmak için hazırladığımız parça son dakika 20 bin TL fark ile Hadise'ye verildi. Yönetimi beceremeyen bir aracı sebebi ile. Her şarkıcıya ayrı fiyat ile gönderildiğini bilmiyorduk maalesef. Olsun en azından taş gibi ses okuyacak biz de son ses dinleyeceğiz" dedi.