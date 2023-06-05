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Dilan Polat'ın kocası ve kız kardeşinin dansı sosyal medyayı salladı: Ağız dolusu küfür...

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Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat kocası Engin Polat'a büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Kutlama görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın, eşinin doğum gününü kutladığı fotoğraf sosyal medyayı yıktı. 32 yaşındaki iş kadını, eşi Engin Polat'ın doğum günü İstanbul'da bulunan bir reklam panosuna dev boyutta yazdırdığı, "Karısının kocası iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Kapatın şehrin ışıklarını kocam pasta üfleyecek" yazısıyla kutladı.

Kocasına pahalı bir araba ve saat alan Polat büyük de bir organizasyon yaptı. Kutlama sırasında kardeşi Sıla Doğu ve kocasının dansı ise sosyal medyanın diline düştü.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN KÜFÜR
Bir takipçi "Dilan Polat’ın kocası ve kız kardeşine bakın biR bana mı anormal geldi bu" yazınca fenomen sinirlendi ve ağzını bozdu.

Dilan Polat bu yoruma "Senin izlediğin dizilere s.kim ben için s.miş seni ! İçi s..işen insan herkesi kendi gibi bilir sana sövmek bile gereksiz" diyerek dikkat çekti.

Etiketler dilan polat sosyal medya dans
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