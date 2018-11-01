Dilay Korkmaz: ''Loris tam benim tipim''

Magazin D'nin sunucusu Dilay Korkmaz, Kanal D'de yayınlanan '2.Sayfa' programına konuk oldu.

Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius'un, geçen hafta bir mekanda gördüğü Ece Sükan’a hayran kalarak, "Stil danışmanım olur musun?" teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

Dilay Korkmaz, '2.Sayfa' programında adı çapkınlıklarıyla anılan Loris Karius'un kendisine de sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdiğini ve aynı takım oyuncularından da mesajlar aldığını öne sürdü.

"LORIS TAM BENİM TİPİM"

Dilay Korkmaz'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bana da dm'den mesajlar geliyor. Bu mesajlar gelebilir ama çok normal. Aynı takımdan bana yazan dört-beş kişi oldu. Bunlar aralarında oturup 'hadi Dilay'a mesaj atalım sana cevap vermedi,belki bana verir' tarzında düşünüyorlar galiba. Bana dm'den sürekli 'sen geldin bak maçı kazandık' yazıyorlar. İnsanlar yazarlar bunları ciddiye alanlarda kabahat. Loris bana mesaj atabilir. O bekar çocuk, ben de bekarım. Ben Loris'e cevap vermedim. O da bana yazmayı kesti. Ama bir süre bana yazmaya devam etti. Loris'in mesajını kimseye açıklamadım. Bir şeyler sormak için yazmıştı bana. Çok tatlı çocuk Loris, ama çok çapkın. Beni böyle bir erkekle hiç duymamışsınızdır. Ben 'gerekirse bekar kalayım biri olacaksa tam olsun' mantığındayım. Aslında Loris tam benim tipim."