  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Doğa Rutkay hastaneye kaldırıldı

Doğa Rutkay hastaneye kaldırıldı

Doğa Rutkay hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, domuz gribine yakalanarak hastaneye kaldırıldı.

'Güldür Güldür Show'un yıldızı Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından domuz gribine yakalandığını duyurdu. Bir süre hastanede tedavi gören Rutkay, sonrasında yaptığı açıklama ile sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Rutkay, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Her birinize teşekkür ederim... Çok güzel geçmiş olsunlar gelmiş... Tek tek dönemiyorum buradan topluca yazayım, çok teşekkürler! Not, maskelerinize geri dönün! Domuz gribi olmamak için elinizden geleni yapın. Çocuklu aileler için çok zor okullar bu hastalıkla kaynıyor. Çok ağır bir hastalık. Covid'i mumla aratıyor. Yüzümün güldüğüne bakmayın ben hep gülen bir tipim. Oysa ağrıdan öksürükten ve kısık ve yer yere gelen ateşten perişanım. Sabırlıyım atlatacağım"

 

Etiketler doğa rutkay güldür güldür domuz gribi hastane
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SGK erken emekli olabilecek meslekleri açıkladı
Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Sınıfta öğretmen şiddeti kamerada
Meteoroloji il il uyardı! Yağışlar fena vuracak
AK Parti'den seçim tarihi açıklaması: ''3 engel var''
İstanbul’da kuruyan barajlarda domuz avı
Baba Vanga ve Nostradamus'un 2023 kehanetleri açıklandı
Arka Sokaklar seyircisine kötü haber
AK Parti'nin kalesinde deprem! İstifa edip CHP'ye katıldılar
Yılmaz Vural ''Real Madrid çağırsa gitmem'' deyip imzayı attı