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Doğu Demirkol ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Instagram'dan langır lungur yürüdüm

Doğu Demirkol ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Instagram'dan langır lungur yürüdüm
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Ünlü komedyen Doğu Demirkol sevgilisi Ayşe Kırca ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı.

Gazeteci Seyhan Erdağ'ın BBO Yapım'ın YouTube kanalındaki programının yeni bölüm konuğu komedyen Doğu Demirkol oldu. Doğu Demirkol, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÖNCE KAYINVALİDEYLE TANIŞTIK"

Doğu Demirkol, Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızları Ayşe Kırca ile mutlu giden beraberliğini anlattı:

"Mutluyuz. Çok tatlı bir insan, dolu, muhabbet ettiğin zaman hemen hemen aynı yerde buluşabiliyoruz. Aynı yerde buluşamasak bile bana bir şey katıyor, fikrinden faydalanabiliyorum. Zeki. Kimle tanışsam sektörde, herkes kızımızı üzme modunda. Herkesin kızı gibi... Her röportajımda söylerdim Levent Kırca sayesinde komediye girdim derdim. İlkokuldan beri onu takip ederdim. Manifestlemiş miyim ne oldu, kızıyla izdivaç yeşerteceğimiz tuttu" dedi.

 "INSTAGRAM'DAN LANGIR LUNGUR YÜRÜDÜM"

Seyhan Erdağ'ın 'haberleri okuyorum kayınvalidesiyle tanıştı' diyorlar hatırlatması üzerine Doğu Demirkol, "Önce kayınvalideyle tanıştık, yani annesiyle. Oyunuma geldiler, sonra bu da kızım dedi de Ayşe'yle tanıştım. Kuruçeşme Arena'da. Sonra yürüdüm Instagram'dan langır lungur. Bizde böyle" diyerek Ayşe Kırca ile tanışmalarını anlattı.

Etiketler doğu demirkol komedyen ayşe kırca
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