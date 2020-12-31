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  3. 31 Aralık 2020 19:18

Duygu Özaslan taytlı pozuyla beğeni topladı

Ünlü YouTuber Duygu Özaslan, Instagramdan paylaştığı taytlı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Duygu Özaslan taytlı pozuyla beğeni topladı
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Geçen yaz Duygu Özaslan'ın paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekmişti. Gündem olan karelerden sonra Özaslan, kilo aldığını itiraf etmişti.

Daha önce bikinili fotoğraflarıyla çok konuşulan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan kilo verdikten sonra cesur karelerini paylaşmaya kaldığı yerden devam etti.

Özaslan son dönemlerde spor yaparken sık sık paylaşım yapıyor. Ünlü fenomen son olarak tayt tulumuyla ayna karşısında poz verdi. Duygu Özaslan paylaşımının ardından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

 

Genellikle fotoğraflarının photoshoplu olması sebebiyle tepki çeken ünlü isim bu sefer aynasının kirliliğiyle gündeme geldi. Duygu Özaslan fotoğrafını paylaşınca fotoğrafına "Bari aynanı temizle" yorumları yağdı.

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