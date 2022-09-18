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Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında bir iğrenç iddia daha

Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında bir iğrenç iddia daha

Karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi olarak suç duyurusunda bulunan Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasındaki gerginlik büyüyor. Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında bir iğrenç iddia daha geldi.

Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay arasında sular durulmuyor. Erbil'in Ronay'a attığı iddia edilen mesajları uzun süre konuşulmuştu. Davalık olan ikiliden Erbil, kısa süre önce bir Tiktok hesabı açtı. Tiktok'ta canlı yayın yapan Erbil, takipçilerinden hediye isteyince Ece Ronay, sosyal medya hesabından "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" paylaşımında bulundu.

Kendisine dilenci denmesini affetmeyen Erbil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'da başvurdu ve fenomen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ece Ronay ise bu konuda kendini tutamadı. Ronay Erbil hakkında yaptığı paylaşımda "Ben kimsenin saygınlığına zarar vermedim, siz kendi kendinizi yaptığınız hareketlerle zaten rezil ediyorsunuz" dedi.

 "KIZLARI NASIL SOYUNDURURUM..."

Ronay hızını alamayınca bir paylaşım daha yaparak "Siz 2 gram kalmış beyninizle benimle ilgili haberle yaptırmaya çalışıyorsunuz da siz o gramlık aklınız kızınızdan küçük insanları Tiktok canlı yayınlarında nasıl soydururum peşinde kullanın. Sizin o aklınız bana yetmiyor" dedi.

Etiketler ece ronay mehmet ali erbil tiktok küçük kızlar kız çocukları
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