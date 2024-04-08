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Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ı yatta fena yakaladı

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Güzel şarkıcı Ece Seçkin, bir süre önce kadın sanatçılar için "külotla sahneye çıkmasınlar" diyen ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ı fena yakaladı.

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylerken paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu. Ece Seçkin sosyal medya hesabından Yıldızhan'ı "ti"ye aldı.

Güzel şarkıcı Ece Seçkin, bir süre önce kadın sanatçılar için "külotla sahneye çıkmasınlar" diyen ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ı fena yakaladı.

İzzet Yıldızhan daha önce kadın sanatçılara yönelik "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleri ile gündem olmuştu.

Güzel şarkıcı Ece Seçkin, bir süre önce kadın sanatçılar için "külotla sahneye çıkmasınlar" diyen ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ı fena yakaladı.

Ünlü Şarkıcı Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın teknede şarkı söylediği anlarını alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:

"Bize "sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor" diyen İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması ve 18'liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor"

Etiketler ece seçkin izzet yıldızhan külotla sahneye çıkmasınlar yatta video
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