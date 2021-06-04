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Ece Seçkin nişanlısıyla evlenecekleri tarihi açıkladı

Ece Seçkin nişanlısıyla evlenecekleri tarihi açıkladı

Ece Seçkin katıldığı bir ödül töreni öncesi nişanlısıyla evlenecekleri tarihi açıklayıp, "Evli gibiyiz zaten, bağlılık anlamında. İmza bize uğur getirecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ece Seçkin önceki gün geldiği ödül töreni öncesi basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.

Şarkıcı Seçkin, uzun süredir birlikte olduğu pilot nişanlısı Çağrı Terlemez ile evlenecekleri tarihi açıkladı. 

Pandemi kuralları çerçevesinden 15 Eylül 2021’de düğün yapacaklarını açıklayan Ece Seçkin, “Evli gibiyiz zaten, bağlılık anlamında. İmza bize uğur getirecektir diye düşünüyorum” cevabını verdi.

Etiketler ece seçkin evlenme tarih
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