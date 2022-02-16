  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. ''Edep'' çıkışı yapan Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına vurduğu video gündem oldu

''Edep'' çıkışı yapan Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına vurduğu video gündem oldu

Ünlü isimlerin konserlerinde giydikleri dekolteli kıyafetleri eleştiren Orhan Gencebay, "Edepli olmak lazım" ifadelerini kullanırken Gencebay'ın bir dönem Hülya Avşar'ın kalçasına tokat attığı video sosyal medyada gündem oldu.

Usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Etiler'deki bir mekanda yemek yerken muhabirlerin sorularını yanıtladı. Gencebay, son dönemin en çok tartışılan konusu haline gelen kadın şarkıcıların iddialı sahne kıyafetleri hakkında konuştu.

"EDEPLİ OLMAK LAZIM"
Zamanın değiştiğini söyleyen Gencebay, muhabirlere "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Edepli olmak lazım." demişti.

7 YIL ÖNCEKİ VİDEO GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada bir kesimin tepkisini çeken açıklama sonrasında Gencebay'ın 2015 yılında kaydedilen bir görüntüsü yeniden gündeme geldi. Hülya Avşar'ın sahne aldığı mekana giden Gencebay'ın, "Avşar Kızı" ile samimi bir şekilde görüntülendiği video, kullanıcılar tarafından yeniden paylaşıldı. Videonun devamında Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına tokat attığı ve hep birlikte güldükleri görülüyor. O anlara dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da Gencebay'a "Edepli olmak lazım" açıklamasını hatırlattı.

Etiketler edep orhan gencebay hülya avşar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erbakan'dan ortalığı karıştıracak çağrı: ''6284 sayılı kanun derhal iptal edilmelidir''
Cübbeli Ahmet ''kendi mahallesini'' hedef aldı: ''Veled-i zina dolu''
Konutta KDV indirimi geliyor! İşte yeni KDV modelinden ilk detaylar
ŞOK market 16 Şubat Çarşamba aktüel ürünler kataloğu
Alkol ve sigaradan toplanan vergi dudak uçuklattı
Ünlü anketçiden olay açıklama: ''Erdoğan istifa etsin dolar 9 TL'ye düşer!''
Sevgilisine 14 Şubat sürprizi yapacaktı... Evine gidince dünyası başına yıkıldı!
Emeklilik şartları değişiyor! EYT'liler ve erken emekli olmak isteyenler dikkat
İşte dünyanın en ölümcül noktası! Bu insanlar hepimizi öldürmek için bekliyor
Kritik faiz kararına 1 kala, dolar, euro ve altın yükselişe geçti