EDHO sezon finalinde beklenmedik veda

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde sezon finalinde beklenmedik bir veda yaşanacak.

ATV ekranında yayımlanan Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon final tarihi belli oldu. Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı dizi 200. bölümünde sezon arası verecek.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 7. sezonda da devam edecek olan diziye yakında Haşmet Façalı rolüne hayat veren Turgut Tunçalp veda edecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Turgut Tunçalp kimdir?

Turgut Tunçalp, 12 Mayıs 1976 tarihinde Sakarya’da doğmuştur. Özel Drama Tiyatro okulunda tiyatro ve oyunculuk eğitimi almıştır. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Turgut Tunçalp, uzun zaman önce evlenip boşanmıştır. Çocuğu yoktur.

Turgut Tunçalp kariyeri

2013 yılında yazar Hande Altaylı’nın Kahperengi adlı romanından Mahinur Ergun’un senaryolaştırdığı “Merhamet” adlı dizide başrollerini Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol paylaştı, diğer rolleri ise; Burçin Terzioğlu, Mustafa Üstündağ, Yasemin Allen, Ahmet Rıfat Şungar alırken Turgut Tunçalp Moskof Recep karakterini canlandırdı. 2013 – 2014 yılları arasında “Kaçak” adlı dizide Gürkan Uygun, Berk Hakman, Haluk Bilginer, Begüm Birgören ile birlikte oynadı.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1’de başlayan “Diriliş: Ertuğrul Gazi” adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi’yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

Karate bilen Turgut Tunçalp, boş zamanlarında Dağcılık ve avcılıkla da uğraşmakta olup Offroad yapmaktadır. Oyunculuğu seviyor ama en büyük hayali bütün dünyayı gezip bütün ekstrem sporları yapmak. Bu arada onları filme alıp bir televizyon programı hazırlamak.

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