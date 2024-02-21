Efsane geri mi dönüyor? Kurtlar Vadisi hayranlarının beklediği açıklama geldi

Türk televizyon tarihine damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı iddialarına yapım şirketinden yanıt geldi.

Bir döneme damgasını vuran, ekranların en uzun soluklu dizilerinden Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kurtlar Vadisi Kaos adıyla dizinin yeni bölümlerinin Exxen platformunda yayınlanacağı öne sürüldü. Kısa sürede gündem yaratan iddiaya yapım şirketinden açıklama geldi.

"SADECE YAPIM ŞİRKETİ VE NECATİ ŞAŞMAZ'I DİKKATE ALINIZ"

Söz konusu iddianın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan dizinin yapım şirketi Pana Film, şu ifadelere yer verdi: "Yakın zamanda birtakım internet haber sitelerinde yapılan haberler ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar neticesinde aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. Yapılan haberler ve paylaşımlarda Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümleri ile ekranlara döneceği, oyuncu kadrosunun ve yayınlanacağı platformun belirlenmiş olduğu şeklinde ibareler yer almaktadır. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki yapılan haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla alakalı tekzip ilgililerine iletilmiştir. Kurtlar Vadisi dizisinin ekranlara döneceği zaman, kadro ve platform hakkındaki haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek adına sadece yapımcı olan şirketimizin ve Necati Şaşmaz'ın yapacağı açıklamaları dikkate almanızı rica ederiz."