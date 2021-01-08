Emina'nın erişim yasağı talebine ret!

Bir turizm çalışanı, Instagram'da yayın yapan bir magazin sayfasına mesaj atarak, Emina Jahovic'i suçladı. O çalışan, Jahovic'in Sırbistan'daki ailesini her yaz Göcek'te çalıştığı otelde ağırladığını ancak Jahovic'in kalan ekstralarını hâlâ ödemediğini belirterek, "Yiyip, içip para vermiyorlardı. Hesabı kapatabilmek için peşlerinde dolanıyorduk. Ne bahşiş, ne bir şey verirlerdi. Kapatılmayan hesaplar bize kesildiği için çok sorun yaşıyorduk" iddiasında bulundu.

HABER VERME HAKKI

Jahovic, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak çıkan haberler yüzünden kamuoyu önünde küçük düşürüldüğünü anlattı. Sanatçı, haberlere erişimin engellenmesini talep etti. Sabah'ın haberine göre ceza hakimliği, yayın içeriklerinin magazinel nitelik taşıdığını, yasağın haber verme hakkını kısıtlayacağını belirterek Emina Jahovic'in talebini reddetti.