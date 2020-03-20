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  3. 20 Mart 2020 11:13

Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu çıktı!

Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan Dr. Ender Saraç'ın test sonuçları açıklandı. Ünlü doktorun test sonucu negatif çıktı.

Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu çıktı!
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Dr. Ender Saraç'ın corona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti. Benan Saraç, eşinin test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Beklediğimiz sonuçlara ulaştık. E-devlet sistemine kaydı girilmiş. Ender'in sonucu negatif çıktı.

ENDER SARAÇ KİMDİR?
Ender Saraç, 1959 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Mecburi hizmetini Erzurum'da yaptı. 1989-95 yılları arasında İsviçre, Hollanda, Almanya ve Hindistan'da ayurveda ve Hindu tıp bilimi konularında eğitim aldı.

1994 senesinde Türkiye'nin ilk Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan Hay Sağlık Merkezi'ni kuran Saraç, aynı zamanda Türkiye'nin ilk Doğal Arınma Merkezi Doğa Arınma Merkezi'nin de kurucularındandır. İş yeri hekimliği sertifikası da olan Saraç, astroloji, meditasyon, reiki, NLP, yoga gibi çeşitli özel gelişim ve spiritüel eğitim programlarına da katılmasının yanı sıra çeşitli kanallarda sağlık konusunda televizyon programları yaptı.

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