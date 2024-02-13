  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Erkan Özerman hayatını kaybetti

Erkan Özerman hayatını kaybetti

Erkan Özerman hayatını kaybetti
Güncelleme:

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.

Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özerman, 1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı olarak görev yapmıştı.

Etiketler Erkan Özerman
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem riski olmayan 9 ili açıkladı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem riski olmayan 9 ili açıkladı Halka açılan İstanbul Üniversitesi'nden skandal görüntüler Halka açılan İstanbul Üniversitesi'nden skandal görüntüler Antalya sular altında! Okullar tatil edildi! Antalya sular altında! Okullar tatil edildi! Çıraklık ve stajyerlikte EYT ile kademeli emeklilikte kötü haber Çıraklık ve stajyerlikte EYT ile kademeli emeklilikte kötü haber Antalya'da sel can aldı! 1 kişi yaşamını yitirdi Antalya'da sel can aldı! 1 kişi yaşamını yitirdi CHP'de deprem! Gürsel Tekin istifa etti CHP'de deprem! Gürsel Tekin istifa etti İstanbul'da Suriyeli gaspçıdan bıçaklı gasp girişimi İstanbul'da Suriyeli gaspçıdan bıçaklı gasp girişimi Zamlı bayram ikramiyeleri EYT'lilere ve yeni emeklilere de verilecek mi ? Zamlı bayram ikramiyeleri EYT'lilere ve yeni emeklilere de verilecek mi ? FOX TV'den bir dizi için daha apar topar final kararı FOX TV'den bir dizi için daha apar topar final kararı Dolar, Euro ve altın ABD enflasyon verisiyle dalgalandı Dolar, Euro ve altın ABD enflasyon verisiyle dalgalandı