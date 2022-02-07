  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Eser ve Berfu Yenenler çiftinin evinin başına gelmeyen kalmadı

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin evinin başına gelmeyen kalmadı

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin evinin başına gelmeyen kalmadı

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin başına gelenler “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Kemerburgaz’da 10 milyon liralık kütük villada yaşayan çiftin evini önce eşek arıları bastı.

Yaklaşık 2 senedir İstanbul Kemerburgaz'daki 10 milyon liralık kütük villada yaşayan Eser ile Berfu Yenenler'in başı dertten bir türlü kurtulmadı.

 Ünlü çiftin iki oğluyla yaşadıkları evlerini önce eşek arıları bastı. Yenenler Ailesi'nin, ikinci davetsiz misafiri ise tilkiler oldu. Tilkiler evin bahçesinde gördükleri ayakkabı ve terlikleri sürekli parçalayıp çaldı.

 FELAKET ÜSTÜNE FELAKET
Takvim'de yer alan habere göre; daha sonra yangın şoku yaşayan çiftin evine yarasalar yuva yaptı. Hergün bir aksiyonun yaşandığı villanın üzerine bir de ağaç devrildi. Başları dertten kurtulmayan Eser ve Berfu Yenenler'in villasının şimdi de çatısı akmaya başladı.

Takvim

Etiketler Berfu Yenenler eser yenenler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti sonunda itiraf etti!
Toplu tecavüz ölümle bitti! Genç kadının ölüm nedeni otopside ortaya çıktı
İran'dan Türkiye'ye gelip bulup eşinin kafasını kesip sokakta dolaştırdı!
Cinsel ilişki için en uygun saat açıklandı
Dünyaca ünlü bankadan ''yeni dolar krizi'' alarmı
Altın fiyatları için dikkat çeken rapor! Yukarı mı, aşağı mı ?
''Garantili iş severleler'' bu haberi iyi okusun: ''Döviz cinsi garantiler yok hükmünde!''
Selin Ciğerci'yi kızdıran yorum! Yanıtı bu oldu
Kredi çekmek isteyenler şokta! Böylesi görülmedi
Merkez Bankası ''döviz satışı'' rekoru kırdı!