Eser ve Berfu Yenenler çiftinin evinin başına gelmeyen kalmadı

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin başına gelenler “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Kemerburgaz’da 10 milyon liralık kütük villada yaşayan çiftin evini önce eşek arıları bastı.

Yaklaşık 2 senedir İstanbul Kemerburgaz'daki 10 milyon liralık kütük villada yaşayan Eser ile Berfu Yenenler'in başı dertten bir türlü kurtulmadı.

Ünlü çiftin iki oğluyla yaşadıkları evlerini önce eşek arıları bastı. Yenenler Ailesi'nin, ikinci davetsiz misafiri ise tilkiler oldu. Tilkiler evin bahçesinde gördükleri ayakkabı ve terlikleri sürekli parçalayıp çaldı.

FELAKET ÜSTÜNE FELAKET

Takvim'de yer alan habere göre; daha sonra yangın şoku yaşayan çiftin evine yarasalar yuva yaptı. Hergün bir aksiyonun yaşandığı villanın üzerine bir de ağaç devrildi. Başları dertten kurtulmayan Eser ve Berfu Yenenler'in villasının şimdi de çatısı akmaya başladı.

Takvim