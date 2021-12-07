Esra Dermancıoğlu yeni yaşına böyle girdi!

Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde hayat verdiği Zahide karakteri ile izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, doğum günü sosyal medyadan paylaştığı bir video ile kutladı.

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki Mukaddes karakteri ile hafızalarda yer edinen Esa Dermancıoğlu, şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisi ile ekranlara döndü. Zahide karakterini canlandıran Dermancıoğlu, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Yaptığı her paylaşımla gündem olan Esra Dermancıoğlu şimdi de yeni yaşını paylaştığı komik video kutladı.

Ünlü oyuncu paylaşımına , "53 yaşıma basmış bulunuyorum... Ne güzel yaşadım bu yaşıma kadar ama en güzeli son 18 yılım..." notunu yazdı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına, Emre Altuğ, Belçim Bİlgin ve Seda Sayan gibi pek çok ünlü isim yorum yaptı.