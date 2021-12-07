  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Esra Dermancıoğlu yeni yaşına böyle girdi!

Esra Dermancıoğlu yeni yaşına böyle girdi!

Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde hayat verdiği Zahide karakteri ile izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, doğum günü sosyal medyadan paylaştığı bir video ile kutladı.

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki Mukaddes karakteri ile hafızalarda yer edinen Esa Dermancıoğlu, şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisi ile ekranlara döndü. Zahide karakterini canlandıran Dermancıoğlu, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Yaptığı her paylaşımla gündem olan Esra Dermancıoğlu şimdi de yeni yaşını paylaştığı komik video kutladı.

Ünlü oyuncu paylaşımına , "53 yaşıma basmış bulunuyorum... Ne güzel yaşadım bu yaşıma kadar ama en güzeli son 18 yılım..." notunu yazdı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına, Emre Altuğ, Belçim Bİlgin ve Seda Sayan gibi pek çok ünlü isim yorum yaptı.

Etiketler Esra Dermancıoğlu yaş doğum gübü kutlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte Türkiye'nin ''büyükşehir olmaya aday'' illeri
Motorine yine yeniden zam yapıldı
Son seçim anketinde tüm dengeler değişti
AK Partili vekilden TBMM'de skandal gaf: ''Ona kimse inanmıyor''
İşte gerçek ''ölüm'' makinesi: İntihar kapsülüne onay çıktı!
Çocukluk merakı olarak başladı, şimdi servet öneriyorlar reddediyor
Zamlı asgari ücret kulisten sızdı: İşte Erdoğan'a verilen rakam
Hapishanede cani üvey anneye, küçük çocuğa çektirdiği acının aynısını çektirdiler
Türkiye'nin ''büyüleyen'' yolculuğu yeniden başlıyor
16 TL'lik damacana su burada 2.5 TL! Saatlerce sıra bekliyorlar