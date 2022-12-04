Ezgi Mola'dan Türkiye gündemine damga vuran tarihi konuşma

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, ‘En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Ezgi Mola, sahnede kadın cinayetleri için tüm milletvekillerine çağrı yaptığı konuşma ile büyük alkış aldı.

Oyuncu Ezgi Mola, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Mahsa Amini protestolarının ardından İran'da 'Ahlak Polisi'nin kaldırılmasını hatırlatarak, TBMM'deki tüm partilere seslendi. Mola, “Bu güzel haberlerin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM’de, kimsenin görüşüyle ilgilenmiyorum; kadınlar için tüm canlılar için eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını diliyorum” dedi.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, ‘En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Ezgi Mola, sahnede kadın cinayetleri için tüm milletvekillerine çağrı yaptı.

Cem Yılmaz’ın yönettiği dijital platform dizisi Erşan Kuneri’de ‘Alev’ karakterini canlandıran Ezgi Mola, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, ‘En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı.

Sahneye ödülünü almaya gelen Ezgi Mola, İran’da Mahsa Amini’nin öldürülmesinin ardından kadınların başlattığı protestoların sonrasında, dün alınan kararla ahlâk polisinin kaldırıldığını öğrenmekten tüm kadınlar adına mutlu olduğunu dile getirdi. Kadın haklarıyla ilgili görüşlerini her fırsatta dile getiren Mola, Türkiye’de de kadın cinayetleri konusunda, bu tür güzel gelişmeler beklediklerini söyledi.

Ezgi Mola, “Bu güzel haberlerin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM’de, kimsenin görüşüyle ilgilenmiyorum; kadınlar için tüm canlılar için eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını diliyorum” dedi.