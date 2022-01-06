Farah Zeynep Abdullah'tan evleniyor mu ?

Masumlar Apartmanı'na veda edan ve şimdilerde Bergen filmine hazırlanan Farah Zeynep Abdullah'tan evlilik açıklaması geldi.

Oyuncu Doğu Demirkol ile ilişkisini bitirdikten sonra DJ Artz ile birliktelik yaşamaya başlayan Farah Zeynep Abdullah, Instagram hesabından gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğiyle bilinmeyenlerini anlattı.

Instagram sayfasından kendisine yöneltilen ''Sizce evlilik kaç yaşında olmalı?'' sorusuna ünlü oyuncu, ''Evlilik bir seçim aslında artık. Olup olmaması kişiye bağlı. Dolayısıyla bunun bir yaşı var mı, ondan emin değilim. İsteyen evlensin, istemeyen evlenmesin. Evlilik, bir seçim artık bu dünyada'' yanıtını verdi.