Genç oyuncu parasını alamadı

Paramparça'da Hazal karakterini canlandıran Alina Boz, dizinin iflas eden yapım şirketi Endemol Medya'ya 150 bin liralık tazminat davası açtı.

19 yaşındaki oyuncu, avukatları aracılığıyla 3. Fikri Sinai Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, bölüm başına 10 bin liraya anlaştığını, ancak 97 bölüm yayınlanan dizide sadece 83 bölümün ücretini aldığını ileri sürdü.

Alina Boz, geriye kalan 15 bölüm için davalı şirketten 150 bin lira talep etti.





Endemol Shine Türkiye, 7 Haziran günü Dayan Yüreğim isimli dizinin oyuncuları ve set ekibinin eylemi ile gündeme gelmişti.



Aralarında Ege Aydan ve Ece Uslu'nun da bulunduğu bir grup, paralarını alamadıkları için yapımcı şirketi protesto etmişti.



Aynı gün, Beykoz'da çekimler için kullanılan köşkün kirası ödenmediği için Endemol Medya Prodüksiyon Tic. Limited şirketine karşı bir haciz işleminin yapıldığı anlaşılmıştı.



"EN KISA SÜREDE ÖDEYECEĞİZ" DEMİŞLERDİ



Geçen ay da alacaklarını tahsil edemedikleri için başta Erkan Petekkaya olmak üzere birçok oyuncu ve set çalışanı Endemol'ün Türkiye ofisi önünde eylem yapmıştı. Bu gelişmeler yaşanırken Endemol'den yapılan açıklamada Türkiye organizasyonunun borçlarının en kısa sürede ödeneceği söylenmişti.



İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU!



Ancak Endemol Shine Türkiye'nin 4 Temmuz günü iflas başvurusunda bulunduğu duyuruldu.