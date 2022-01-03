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Gökhan Çıra eski karısı Selin Ciğerci'nin peşini bırakmıyor

Gökhan Çıra eski karısı Selin Ciğerci'nin peşini bırakmıyor

Geçtiğimiz yıl boşanan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci birbirinden kopamıyor. Bir süre önce bir partide samimi şekilde yakalanan eski karı-koca yine gündeme geldi.

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci 2021 yılında boşanma kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. İkili işlerini de ayırmaya karar vermiş ancak daha sonra birlikte bir mekanda yakalanmıştı.

Barışıp barışmadıkları merak edilen ikiliden Çıra eski eşiyle barışmak için elinden geleni yapsa da Ciğerci bu konuda kararsızdı. İkili beraber zaman zaman vakit geçirse de henüz barışma haberi yoktu.

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Selin Ciğerci ise son dönemde bekarlığın kendisine yaradığını söyleyerek spor yaptığı anları paylaşıyordu. Ciğerci en son da Çeşme'den paylaşımlar yaptı.

Gökhan Çıra eski karısı Selin Ciğerci'nin paylaşımını yorumsuz bırakmadı. Çıra eski karısına İngilizce "2022'nin en iyisi mi?" yazdı. Selin Ciğerci ise bu yoruma "Türkçesi yok mu?" yazdı.

Gökhan Çıra ise "Unutturdun vala" yorumuyla gündeme bomba gibi düştü. İkilinin takipçileri "Barışın artık" yorumları yaptı.

Etiketler Gökhan Çıra selin ciğerci
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