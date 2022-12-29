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Güldür Güldür ekibinden Aleyna Tilki sürprizi

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Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümüne Sagopa Kajmer, Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan katılacak.

Show TV ekranlarına çıkan ‘Güldür Güldür Show’, yılbaşı özel bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

 ‘Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümüne Sagopa Kajmer, Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan konuk olacak. 

 Yapımını BKM’nin üstlendiği ve Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen programa Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Özlem Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin ve Ünal Yeter izleyici karşısına çıkacak.

‘Güldür Güldür Show’ yılbaşı özel bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de yayınlanacak.

Etiketler güldür güldür yılbaşı özel bölüm aleyna tilki
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