Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Camdaki Kız itirafı

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinin uyarlandığı kitabın yazarı, Psikiyatr-yazar Gülseren Budayıcıoğlu "Herkes abarttığımızı düşünüyor ama..." diyerek hikayenin gerçekte çok daha ağır ve travmatik olduğunu söyledi.

Bloomberg HT'de yayınlanan Fatih Altaylı ile Bire Bir, programına konuk olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ilginç açıklamalar yaptı. Kitaplarından yola çıkılarak televizyona uyarlanan Masumlar Apartmanı, İstanbullu Gelin, Camdaki Kız ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerle bilinen Psikiyatr-yazar Gülseren Budayıcıoğlu, Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

"YAPIMCILAR YAKAMA YAPIŞTI"

Kitaplarından, 'İstanbullu Gelin', 'Kırmızı Oda', 'Doğduğun Ev Kaderindir', 'Masumlar Apartmanı' ve 'Camdaki Kız' gibi diziler çıkan Budayıcıoğlu, "Kitabımı okuyan yapımcılar sık sık 'bunu dizi yapalım' teklifiyle geldiler. 'İstanbullu Gelin'in çok sevilmesi ve Emmy adayı olması motivasyonumu artırdı. 'Kırmızı Oda'da benim çok çalışmam gerekiyor. Bir senaristin tek başına yazabileceği dizi değil. Binnur Kaya'ya 'Böyle devam edersen seni kliniğe alacağım' diyorum." ifadelerini kullandı.

"CAMDAKİ KIZ'IN YAŞADIKLARI DAHA KÖTÜ"

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"Camdaki Kız'da o kızın çektikleri asabımı bozuyor" diyen Altaylı'ya yanıt veren Budayıcıoğlu, yaşanılan gerçek hikayenin diziden çok daha ağır ve travmatik olduğunu söyledi.

Camdaki Kız hakkında açıklamalar yapan Budayıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"O kızın geçmişte neler yaşadığını gerçeği olduğu gibi gösterseydik,'Bu neymiş!' dersiniz. Gerçeği daha da fena. Herkes abarttığımızı düşünüyor ama öyle değil. Ben olabildiği kadar azaltarak yazdım. Gerçekte aile de üst düzey bir aile, ama kıza iyilik adı altında yapılıyor. Televizyondaki hali iyi hali, şekil değiştirdiğimiz doğru zaten aslını gösteremeyiz. Ama kızın yaşadıkları bundan çok daha ağır ve travmaktik"