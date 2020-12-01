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  3. 01 Aralık 2020 09:43

Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber Kaynak Yeniçağ: Hadise ile K

Bu yılın sürpriz aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım birlikteliğinden ayrılık haberi geldi. İddiaya göre; Geçtiğimiz hafta korona virüse yakalanan Hadise, kendini izole etmek için evine döndükten kısa bir süre çift ayrılık kararı aldı. Çiften henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber Kaynak Yeniçağ: Hadise ile K
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Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edildi.

Snob Magazin'in haberine göre; Hadise ve Kaan Yıldırım, Instagram'dan birbirlerini takip etmiyor. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek adına açılan Instagram hesabı da geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde kapatılmıştı.

Çiftten ayrılık haberlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

hadise , aşk , ayrılık , kaan yıldırım
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