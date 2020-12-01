Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber Kaynak Yeniçağ: Hadise ile K

Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edildi.

Snob Magazin'in haberine göre; Hadise ve Kaan Yıldırım, Instagram'dan birbirlerini takip etmiyor. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek adına açılan Instagram hesabı da geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde kapatılmıştı.

Çiftten ayrılık haberlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.