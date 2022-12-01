Hakan Ural'dan sert sözler: ''Bırakın çocuklarımı bana saldırın''

Engincan Ural ile Merve Kaya'nın boşanacağı iddialarına yanıt veren Hakan Ural, ''Bırakın çocuklarımızı ben buradayım saldıracaksanız bana saldırın'' dedi.

Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile 9 Ekim'de nikâh masasına oturdu.

1,5 aylık evli olan çiftin evliliklerinde sorun yaşadığı ve boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Engin Can Ural konuyla ilgili olarak "Bu haberlere sadece gülüyorum" dedi.

Çıkan haberlere Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında cevap veren Hakan Ural ise şu açıklamayı yaptı:

“Engincan beni aradı. O da şuna üzüldü. ‘Ya ben eşimle daha 40-45 günlük evliyiz. Bir kadının iffetine yönelik bu kadar fütursuz ve ucuz iddiayı nasıl yaparlar’ dedi. Çocuk inanamadı ‘bu nasıl mümkün olur’ dedi. Benim oğlum ve gelinim çocukluktan beri birilerini tanıyorlar…Şu kıza ‘eşini aldattı’ diyorsun. Hiç onur haysiyetin yok mu, utanman yok mu?

Oğlum dava açıyor zaten. Sibel de bu tarz haberlere üzülüyor. Aramadım daha da üzülmesin diye o da bir paylaşım yapmış. Sonra bütün gazeteler 'Sibel Can’dan oğlu ile ilgili çıkan habere açıklama yaptı' oldu. Bu sefer bilmeyenler de arıyor. Bir kişinin kötülüğü binlerce insanı etkiliyor. Bırakın çocuklarımızı ben buradayım saldıracaksanız bana saldırın.”