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Haluk Levent'ten alkışlanacak hareket: Konserde alkış koptu

Haluk Levent'ten alkışlanacak hareket: Konserde alkış koptu
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Rock müziğin sevilen sanatçısı Haluk Levent, Karfest'te sevenleriyle buluştuğu konser esnasında ilginç anlar yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ortaklığında Kartepe Sisli Vadi'de Karfest düzenlendi. Festivalde gün boyu eğlenen vatandaşlar, akşam da Haluk Levent ve Eypio konserleri ile coştu.

Sevilen şarkılarını söyleyen Haluk Levent, konser sırasında alanda dolaşan kağıt helva satıcılarını sahneye çağırdı.

Kaç kağıt helva olduğunu soran Haluk Levent, '150'den fazla' cevabını aldı. Bu sırada sahnenin yanında olan Maşukiye Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu, seslenerek kağıt helvaların parasını ödemek istedi.

 

Ejderoğlu'nu da sahneye çağıran Haluk Levent, seyirciden büyük bir alkış istedi. Muhtar Ejderoğlu'nun ücreti ödemesinin ardından, konseri izleyen seyircilere kağıt helva dağıtıldı. 

Etiketler haluk levent muhtar ücret
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