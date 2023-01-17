  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu açıklandı

Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu açıklandı

Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu açıklandı
Güncelleme:

KKTC'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili kardeşi Yeşim Erbil'den açıklama geldi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ambulansla Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Kardeşi Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“ŞİMDİ DURUMU İYİ”
Yeşim Erbil, “Bu hafta tedavisinde rutin serum haftasıydı. Onun öncesinde bir atak geçirmiş ama şimdi durumu iyi, hastaneden çıktı. Mustafa Abim gitti yanına. Kıbrıs’ta yoruldu sanırım, o yüzden böyle bir atak geçirmiş olabilir. Serumları götürüldü, orada takılacak. Şu anda herhangi bir sorun yok” dedi.

 

Etiketler mehmet ali erbil sağlık durumu kktc hastane yeşim erbil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Askeri personel taşıyan otobüs TIR’a çarptı: 3 ölü, 37 yaralı
Zeynep Bastık'ın sutyensiz cesur pozu sosyal medyayı salladı
26 ildeki seçim anketi açıklandı; 2 anket arasındaki fark ortaya çıktı
İlber Ortaylı noktayı koydu: ''Türkiyeli değilim Türküm''
Bahçeli beklenen açıklamayı yaptı; seçim tarihini verdi
Zam yağmuru sürüyor: Önce benzin şimdi de motorin!
Ukraynalı kadının bu görüntüsü dünyayı salladı
Türkiye bunu da gördü! Burası ne Antalya, ne Muğla, ne de İzmir!
Yağışlar Mekke'yi yeşile bürüdü; Araplar da develer de şaşkın!
Bankada parası olanlar dikkat! Ünlü ekonomist uyardı