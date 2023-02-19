Hayko Cepkin’den A Haber'e sert sözler: ''Küfürsüz ilerlemek zorlaşacak''

Malatya’ya giden A Haber ekibi, depremzedelerin yaşadığı çadırları övdü, depremzedelerin tüm imkanlara sahip olduklarını savundu. Sanatçı Hayko Cepin de sosyal medyadan A Haber’e tepki gösterdi.

Depremden 13 gün geçmesine rağmen birçok bölgeye henüz çadır gönderilmiş değil. Malatya’ya giden A Haber ekibiyse çadır kentte yaşayan bir ailenin evini ziyaret etti. A Haber muhabiri Kerim Ulak, çadıra girerken, “İçeri girince bizi burada bir antre karşıladı. Bu antreden geçerek şu an salona geldik…” sözlerini sarf etti.

Ulak, çadırda altı kişinin kaldığını görmezden gelerek 25 metrekare olmasına övgü yaptı: “Oldukça büyük ve oldukça sıcak.”. Muhabirin mikrofon tuttuğu depremzedeyse; “Biz İstanbul depremini gördük; orada devlet yoktu o zaman. Şu an Allah devlete zeval vermesin…” dedi.

HAYKO CEPKİN’DEN TEPKİ

Kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hayko Cepkin “Bundan sonrasında küfürsüz ilerlemek daha da zorlaşacak. Antreli çadır, kiler, sanki bu büyük afetten mutluluğa bir anda ulaşan insan figürleri. Terihin en zekası düşük insan’sılarının döneminde, hayatta ve ayakta kalma mücadelesi.” ifadelerini kullandı.