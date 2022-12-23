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Hollywood yıldızı Diane McBain yaşamını yitirdi

Hollywood yıldızı Diane McBain yaşamını yitirdi
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1960'lı yıllara damgasını vuran Hollywood yıldızı Diane McBain, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

81 yaşındaki Diane McBain’in, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Diane McBain, 1966’da Elvis Presley’le birlikte 'Spinout'ta başrolü de paylaşmıştı.

McBain’in temsilcisi yaptığı açıklamada, “Sevgili arkadaşım ve yaratıcı ortağım aktris Diane McBain, bugün Woodland Hills’deki Motion Picture Home’da huzur içinde vefat etti. Karaciğer kanserine karşı verdiği cesurca savaşı kaybetti. Onu çok özleyeceğim” dedi.

McBain’in kariyeri, 17 yaşında bir kişinin lise tiyatro performansı sırasında onu keşfetmesiyle başladı. Reklamlarda ve basılı ilanlarda kısa bir süre model olarak çalıştıktan sonra, televizyona ilk çıkışını 1959’da western dizi Maverick ile yaptı.

 

Etiketler Diane McBain hollywood oyuncu
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