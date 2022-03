Hülya Koçyiğit: ''Arkamdan 'iyi insandı' desinler''

Türk sinemasının efsanelerinden Hülya Koçyiğit katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Popüler olmanın zorluğunu değil de onurunu, gururunu keyfini yaşadım. Arkamdan ‘iyi insandı’ desinler diye düşünürüm" dedi.

Bahçelievler Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit’i ilçede ağırladı. Koçyiğit, Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Oldukça yoğun katılımın olduğu etkinlikte kadınlar, Koçyiğit’e sevgilerini göstererek bol bol fotoğraf çektirdi. Kadınların toplumdaki yerine vurgu yapan Koçyiğit ise iş ve özel hayatına ilişkin samimi açıklamalar yaptı.

"KADIN OLMADAN DEMOKRASİ OLMUYOR"

İmkan bulan her kadının başarıyı yakaladığını söyleyen Koçyiğit, "Gerçekten de imkan bulabilmiş nice kadınlar göğsümüzü kabartıyor, onlarla iftihar ediyoruz. Girişimci kadınlarımız var onlar ekonomimize önemli katkılarda bulunuyor. Dünyada her 3 kadından 1’i hayatının bir döneminde ne yazık ki şiddete uğruyor. Kadın cinayete kurban gidince yüreklerimiz yanıyor. Evlatlarımız için endişe ediyoruz. Şiddet dünyanın her yerinde var ama bu şiddeti engellemenin bence bir tek yolu var o da her birlikte kararlı olmak. Demokrasi ve eşitlik diyoruz ya kadın olmadan demokrasi olmuyor." dedi.

"POPÜLER OLMANIN ZORLUĞUNU DEĞİL DE KEYFİNİ YAŞADIM"

Mesleğinin zorluklarından bahseden Koçyiğit, “Popüler olmanın zorluğunu değil de onurunu, gururunu keyfini yaşadım. Mesleğim zor gerçekten çok zor. Sadece perdede gördüklerimizle tanımlayamayız onun gerisi var. İyi bir senaryoyla karşılaşmak iyi bir yönetmenin yönetiminde, doğru bir ekibin içerisinde olmak önemli. Yüklendiğimiz karakteri çok iyi özümsemiş, analiz etmiş olmanız lazım. İnsana insanı anlatamaya çalıştığımız için aynı zamanda da büyük bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

İyi insan olmanın önemine vurgu yapan Koçyiğit, “Bir insan nasıl tanımlanmasını ister? Arkamdan ‘iyi insandı’ desinler diye düşünürüm. İyi insan olmak, iyi insan olmak için çalışmak demek. İyilik yapmak demek. Bir yetimin başını okşamak, hastaya bir tas çorba götürebilmek veya zaman ayırıp arkadaşının derdini dinleyebilmek en basitinden yapabileceğin ne varsa niyetinin bu olması önemli. İyi insan olmaya çalışıyorum. İnşallah arkamdan da iyi insandı derler” dedi.

"ŞANSLIYIM ÇÜNKÜ KADININ DEĞERİNİ BİLEN BİR EŞİM VAR"

Bir katılımcı uzun evliliğinin sırrını sorunca Koçyiğit, “Şanslıyım çünkü kadının değerini bilen, saygılı, çalışan kadın olduğum için büyük bir hayranlık ve takdirle değerlendiren bir eşim var. Ailesinden görgülü gelmiş bir kişiydi. Aşkını, sevdasını her dem tazelemesini bilen bir eşim oldu. Ben ona çok şey borçluyum çünkü o bana mutluluğu öğretti” diye konuştu.